Psychedelicate, la tribute band dei Pink Floyd arriva al Teatro Accademico

In occasione del 40° anniversario dall’uscita dell’album dei Pink Floyd “The Wall” (30 novembre 1979) la band castellana Psychedelicate si esibisce al teatro Accademico con un doppio concerto spettacolo.

Il grande evento inizierà venerdì 29 novembre alle 21.30 per continuare sabato 30 novembre alla stessa ora. Una doppia data per due spettacoli diversi. Venerdì sarà interpretata la prima parte di The Wall, mentre il concerto-spettacolo di domani è dedicato alla seconda parte dell’album. In entrambe le serate saranno eseguiti anche altri brani della discografia dei Pink Floyd. Sta per partire un viaggio fra immagini, colori e suoni, per rivivere le atmosfere psichedeliche dei Pink Floyd. Nei loro live concert gli Psichedelicate prestano particolare cura agli effetti speciali, affidando la scenografia alle mani esperte di tecnici audio e video e di specialisti in software che collaborano ormai da tempo con la band. Fotogrammi e filmati sono selezionati accuratamente per far immergere lo spettatore nelle magiche emozioni create dalla musica. Atmosfere suggestive. Luci e colori degni del mito. Ma soprattutto perfezione nell’emozionare e nell’emozionarsi con la musica dal vivo. I pochi biglietti rimasti si possono acquistare alla biglietteria del teatro.

