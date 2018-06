Ron ricorda l'amico Lucio Dalla: concerto speciale a Vazzola

VAZZOLA Manca sempre meno alla terza edizione di Ride4Ail&Friends 2018, l’appuntamento di beneficenza che sabato 30 giugno porterà il grande Ron sul palco di piazza Vittorio Emanuele a Vazzola.

Il noto artista sarà presente per una delle tappe del suo tour ufficiale "Lucio!", dove saranno riproposti alcuni brani intramontabili di Lucio Dalla, un omaggio al celebre cantautore bolognese scomparso nel 2012. I botteghini apriranno alle ore 19.30 e consentiranno di accedere ad una e vera propria festa, accompagnata da stand enogastronomici e dalla musica live di ben quattro band, che si esibiranno nelle vie della bellissima piazza del paese e faranno da apertura al grande appuntamento con la musica italiana che inizierà alle 21.30. Alessandra Giubilato, Not Bad, LaPalisse e The Others: sono questi gli artisti chiamati a scaldare il pubblico ad inizio serata, prima dell’esibizione di Ron, che canterà grandi classici del repertorio di Lucio Dalla come: "Tu non mi basti mai", "Canzone", "Henna" e "Attenti al lupo". Non mancherà in scaletta "Almeno pensami", l' inedito di Dalla presentato da Ron quest’anno a Sanremo.

Come anticipato in precedenza, il concerto si svolgerà nell'ambito di Ride4Ail, iniziativa a scopo benefico ideata in collaborazione con Sports4Fun e patrocinata dal Comune di Vazzola, che vede il coinvolgimento di medici, sponsor e testimonial del mondo dello spettacolo e della musica. Il giorno dopo, domenica 1 luglio, partirà "Sognando il Veneto e il Trentino", il tour benefico in bici che vedrà quindici amici, e uno staff di 20 persone al seguito - i Ride4Ail Friends-, affrontare un percorso di quattro giorni tra montagna e collina, che si concluderà mercoledì 4 luglio sul prestigioso Muro di Ca’ del Poggio, nel Comune di San Pietro di Feletto. Ride4Ail è patrocinato dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi eci mielomi (Ail) e il ricavato sarà devoluto al reparto di Ematologia dell'Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.