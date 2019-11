Savana funk arrivano in concerto al Corner live

Il 30 novembre saliranno sul palco del Corner Live i Savana Funk, reduci dall'esperienza estiva del Jova Beach Party. Il gruppo è formato da Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso elettrico, Youssef Ait Bouazza alla batteria e Nicola Peruch alle tastiere, synth e modulatori.

Il loro progetto nasce a Bologna nel 2015 e, fin dagli esordi, si cimentano nella pratica del live e della sperimentazione. Il loro primo album infatti esce appena un anno dopo la loro nascita con il titolo Musica Analoga, seguito nel 2017 da Savana Funk e nel 2018 da Bring in the new. Tra elegante e raffinata, la loro musica esplora tutti i ritmi del funky, delle sonorità africane, del blues e dei sounds anglosassoni.