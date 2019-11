Corner live, già sold out il concerto dei Savana Funk: aggiunta una nuova data

Il gruppo, reduce da quattro date estive del Jova Beach Party e dalla partecipazione al programma di La7 “Propaganda live”, è composto dal chitarrista e compositore Aldo Betto (vittoriese d’origine e bolognese d’adozione), da Blake Franchetto al basso elettrico, Youssef Ait Bouazza alla batteria e Nicola Peruch alle tastiere, synth e modulatori.

La band nasce nel 2015 a Bologna e fra i quattro componenti scatta immediatamente una rara sintonia umana e musicale. Iniziano da subito a fare molti live, a sperimentare e a scrivere musica: nel 2016 esce il primo album autoprodotto, “Musica Analoga”, seguito nel 2017 da “Savana Funk” e nel 2018 da “Bring in the new”, anticipato dal singolo “The walls of the shy”. Tra elegante e raffinata, la loro musica esplora tutti i ritmi del funky, delle sonorità africane, del blues e dei richiami anglosassoni. Prima e dopo il concerto selezione in vinile con DJ Marco Mix. Sabato 30 novembre – ore 22 sold out. Domenica 1 dicembre, ore 22 prenotazioni: 0438.30070

