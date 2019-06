Sile Jazz al via con una speciale tripletta di concerti

Il Festival Sile Jazz giunge nel 2019 alla ottava edizione e si conferma un momento di aggregazione culturale, un percorso di scoperta e riscoperta dei luoghi del Fiume Sile e dei suoi affluenti e, contemporaneamente, un'opportunità di esplorazione del panorama jazzistico contemporaneo.

Quest'anno Sile Jazz aggiunge al già ampio respiro della sua visione anche un'importante nuova attitudine: entrano tra le proposte del Festival anche dei pacchetti turistici ad hoc, dei percorsi ciclabili che conducono agli appuntamenti del Festival e delle convenzioni enogastronomiche abbinate ai concerti: si staglia così il quadro di un festival sempre più rappresentativo per la valorizzazione del territorio. "Suoni senza frontiere" è il significativo titolo che unisce le più nuove proposte musicali di tutto il mondo con la voglia e la curiosità di esplorare il Parco del Sile, i paesi che lo circondano, i centri storici e le antiche Ville Venete, preziose sedi del Festival. Immancabile anche nel 2019 la crociera con il battello nella Laguna di Venezia, accompagnata dal consueto concerto a bordo. Inoltre gli spettatori di Sile Jazz, da quest'anno, possono raggiungere le performance anche in bicicletta, gustare piatti tipici nei più vicini ristoranti (con i "Sile Jazz Menù" costruiti ad hoc) e rivivere le antiche abitudini: un'esperienza (turistica, umana e artistica) unica. Last but not least (naturalmente!) è la musica: sono oltre 60 i musicisti che quest'anno raccontano con le loro note l'attuale scenario del jazz, e provengono da tantissimi paesi diversi d'Europa e d'Oltreoceano. Grande spazio è dato, come sempre, ai giovani talenti (dai paesi nordici all'Olanda, dalla Croazia alla Germania; senza dimenticare l'Italia!) che conducono gli spettatori attraverso un affascinante viaggio nella musica improvvisata contemporanea, in tutte le sue declinazioni. Arricchisce il percorso musicale un evento speciale e particolarmente atteso: ospite di Sile Jazz è il quartetto capitanato dal grandissimo Joshua Redman, sassofonista tra i più acclamati al mondo, pluripremiato ai Grammy, già collaboratore di Brad Mehldau, Christian McBride, Pat Metheny, Brian Blade.

Il programma

Giovedì 13 giugno, dunque il debutto alle 20, a Quinto di Treviso al Best Western Premier Bhr Treviso Hotel, con il Laura Avanzolini Septet (Laura Avanzolini: voice, Giacomo Uncini: trumpet and flugelhorn, Paolo Del Papa: trombone, Antonangelo Giudice: tenor sax, Walter Pignotti: guitar, Tiziano Negrello: double bass, Michele Sperandio: drums). È una vera festa quella che apre la rassegna tra delizie enogastronomiche, ospitalità di livello e musica piena di energia. Protagonista è l'ensemble di Laura Avanzolini, performer che esprime con le sue interpretazioni una profonda conoscenza dei più diversi repertori. Al Festival presenta per la prima volta il disco "Laura Avanzolini Sings Bacharach", uscito per Dodicilune, che ha dedicato a una reinterpretazione in jazz del repertorio del celebre compositore e cantante americano. Non da poco per il concerto, il valore aggiunto della location, il Best Western Premier BHR Treviso Hotel che accoglie con un buffet il pubblico del concerto nella rinnovata bellissima terrazza. A seguire, venerdì 14 giugno alle 21 il Kirke Karja Quartet si esibisce a Preganziol, nel Giardino della Biblioteca (in caso di pioggia alla Scuola Graziol): tre giovani musicisti (Kalle Pilli: guitar, Raimond Mägi: double bass, Karl-Juhan Laanesaar: drums) sono guidati dall'affascinante bandleader Kirke Karja. Lei è una giovane pianista, riconosciuta tra i migliori talenti emergenti della scena jazz baltica: l'amalgama è perfetto, e insieme danno vita a una fantastica e instancabile dialettica fra l'astratto e il visionario. Chi volesse accomodarsi anche per la cena a Preganziol sarà disponibile il Sile Jazz Menù presso il Ristorante Magnolia.

Sabato 15 giugno, a Silea nel Giardino della Biblioteca un concerto dall'organico molto particolare: Jan Sturiale and Zonran Majstorovich Guitar Band (Jan Sturiale: guitar, Zoran Majstorovic: guitar, Miha Koren: double bass, Adriano Bornebic: drums): un "esperimento" (indubbiamente illuminato) di jazz band a due chitarre. Lo sloveno Jan Sturiale è chitarrista, compositore e produttore sulla scena internazionale da oltre 10 anni. Zoran Majstorovic (croato) è pluripremiato musicista jazz, polistrumentista, artista nel senso più completo del termine. Miha Koren e Adriano Bornebic- rispettivamente contrabbasso e batteria - completano la line up, che ha di recente già raccolto molti successi in tour in Europa. Il primo della lunga serie di percorsi in bicicletta inizia proprio da Silea: a partire dalle 16 si può avventurarsi in un percorso cicloturistico lungo la Greenway del fiume Sile (adatto anche ai principianti). Per il ristoro a tempo di jazz è invece disponibile con il menù dedicato al festival, l'Osteria da Nea. I concerti di Sile Jazz (ad eccezione del party inaugurale e delle successive tappe della Crociera jazz e del concerto di Joshua Redman) sono tutti a ingresso libero e sono sempre previsti luoghi alternativi in caso di maltempo.

Come sempre organizzato da nusica.org e inserito nella programmazione di Jazz Area Metropolitana, il Festival vede il bassista e compositore Alessandro Fedrigo alla direzione artistica. L'edizione 2019 può contare sul prezioso aiuto di tantissimi partner: il patrocinio e il contributo sono stati concessi dai Comuni di Casale Sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago, Zero Branco. Il festival è possibile grazie anche al contributo di Centromarca Banca, DeGusto, Perlage Winery, Best Western Premier BHR Treviso Hotel con BHR Catering DiVino, Bar Gioja Lounge, Divino Osteria Trevigiana, B-Work by BHR; partner di Sile Jazz sono Studio 15 Design e Treviso Stampa, e media partner è TG Plus. Nuovi compagni di viaggio, a supporto del maggior impatto turistico della kermesse, sono Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, Cycling in the Venice Garden, Green Tour.