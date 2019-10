Al Dump il Texas più romantico e oscuro con The Division Men in concerto

Sonorità alternative country dalle tinte fosche, che evocano serate romantiche e tormentate, nel paesaggio mozzafiato del meraviglioso deserto texano. È quanto attende domenica 27 ottobre, dalle 21, il pubblico del Dump, che per l’atteso live di questa settimana vedrà salire sul palco “The Division Men”, il duo formato dagli statunitensi Caroline Rippy e J. Spencer Portillo. Una “pastorale americana” in chiave acustica, giocata sui toni “desert noir”, che non mancherà di emozionare gli appassionati e i cultori della buona musica che ogni weekend accorrono in Galleria Bailo per assistere alle performance di artisti emergenti e musicisti affermati della scena italiana e internazionale. Un concerto atteso, dunque, che chiuderà in bellezza gli eventi musicali in programma questo fine settimana al Dump, dal venerdì sera insieme ai ritmi esotici dell’energico Dan Delgado, passando al sabato funk e disco con Dj Alex Paone. Come mancare?

Venerdì 25 ottobre “Funk in Saor” con Dan Delgado. Uno street menù glocal e gourmet al Dump. Piatto forte della casa? "Funk in Saor" La speciale Friday session di Dan Delgado stuzzicherà i nostri appetiti musicali con abbondanti portate a base di dischetti vecchi e nuovi dal sapore vinilico, genuino e decisamente "Fat". Dedicato a chi non è mai sazio di Italian disco beats, Tropical & Afro suggestions, Brazilian rhythms, Balearic & piano house, Baia classics. Dalle 21.30. Sabato 26 ottobre “Good Time” con Dj Alex Paone. Alex Paone è pronto a sfornare una raffica di bombe Funk e G-funk, assieme alla magia della Disco anni '70, il ritmo Soul e tutto quanto serve per divertirsi in totale libertà e sregolatezza. Un viaggio colorato nella storia di un genere musicale che ha fatto della qualità e dell'allegria un binomio imprescindibile. Il tutto suonato rigorosamente “Vinyls Only”. Dalle 21.30. Domenica 27 ottobre The Division Men live. Il duo acustico fondato a Berlino nel 2008 da J. Spencer Portillo (voce e chitarra acustica) e Caroline Rippy Portillo (voce e basso). Entrambi oggi vivono e lavorano a Austin (Texas). Originaria di San Antonio (Texas), Caroline è stata bassista dal 2007 al 2012 della celebre mariachi rock band tex-mex “Tito & Tarantula”, mentre J. Spencer Portillo è nato a Los Angeles, ma è cresciuto a El Paso (Texas), fonte di ispirazione per i suoi testi che spesso presentano ritratti atmosferici di amore, vita e morte in una città di confine. Attualmente sono impegnati in una lunga tournée europea per la promozione del loro terzo album: “Niños Del Sol”. Il loro suono “desert noir” è stato descritto come oscuro, romantico, etereo e tormentato. Ore 21.