Tolo Marton in concerto al Bosketto!

Ascoltare un concerto di Tolo Marton è sempre un'esperienza speciale ma ascoltarlo nell'intimità del giardino del Bosketto sotto un cielo stellato d'estate non ha prezzo! Venerdì prossimo 26 Luglio serata speciale con Tolo Marton che si esibirà accompagnato da Rita Girelli al basso e Fabio Sorti alla batteria.

Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro. Il parcheggio interno è gratuito, in più ci sarà una convenzione con il ParkDalNegro. Con 2 euro, i presenti potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20 a mezzanotte. In caso di pioggia il concerto si terrà all'interno del locale. «Nel corso del tempo tutta la musica che Tolo ha incontrato s’è organizzata in un linguaggio personale, fuori da ogni catalogazione. Non c’è rock, jazz, blues, non c’è il Jimi Hendrix Award. C’è Tolo Marton che ha dominato tutti gli stili che ha ascoltato fino a costruirne uno proprio. Ancora una volta la definizione di chitarrista virtuoso, per cui Tolo è conosciuto davvero dappertutto, sfuma progressivamente verso una diffusa considerazione di musicista a tuttotondo, ottenuta dal percorrere molte vie musicali, atte ad ottenere una propria visione del mondo e delle sei corde» dichiara Giorgia Garofalo, etichettando il chitarrista trevigiano come uno dei più talentuosi della sua generazione.