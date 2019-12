Radiogolden, a Conegliano arriva Tolo Marton

Tre bluesettari in osteria: il chitarrista Tolo Marton accompagnato da Willy Mazzer e Sandro “Cocco” Marinoni torna a esibirsi al Radiogolden venerdì 20 dicembre alle 21.30 (ingresso libero).

Il guitar hero trevigiano porta sul palco del locale di Conegliano il progetto che lo vede accompagnato da due straordinari musicisti - Willy Mazzer (armonica e voce) e Sandro “Cocco” Marinoni (contrabbasso, cembalo a piede) - con cui ha dato alle stampe un disco di blues acustico registrato live. Un album in edizione limitata in cui si trovano tracce come "I'm So Glad", "My Babe", "Baby Please Don't Go", "Help Me", "Tuff Enuff", "Key To The Highway", "Boom Boom", ma anche il classico di Tolo "Alpine Valley". 78 minuti di dimensione acustica, dove i blues prendono le direzioni più diverse, sondando vie inesplorate che saranno riproposte nella magica atmosfera del Radiogolden.