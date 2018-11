All'Home rock bar arrivano i Finley

Venerdì 16 novembre ondate di pura adrenalina all’Home Rock Bar di Treviso, piombano infatti sul palco dell’olimpo del rock i Finley. I Finley sono un gruppo musicale rock italiano fondato a Legnano nel 2002, composto da Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso). Nella loro carriera musicale hanno venduto oltre 300.000 copie e vinto numerosi premi, tra cui i due prestigiosi Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, il primo nel 2006 a Copenaghen e il secondo a Liverpool nel 2008, diventando così il gruppo italiano più premiato della manifestazione insieme ai Subsonica. Non solo, i componenti del gruppo sono stati inoltre insigniti dal sindaco di Legnano con la benemerenza civica per aver fatto conoscere il nome della città nel mondo, per il loro impegno e il contributo al progresso civile e morale al servizio della collettività.

Nel giugno 2016 hanno rilasciato il singolo Il mondo, reinterpretazione dell'omonimo brano di Jimmy Fontana incisa a favore del progetto Cesvi per la campagna Food Right Now che ha come obiettivo combattere la fame nel mondo ed accompagnato da un videoclip girato a Londra e diretto da Gabriele Paoli; inoltre sono ospiti fissi a Radio Monte Carlo, dove conducono nella fascia del mattino con il programma Complimenti per la trasmissione. Il 31 marzo 2017 esce il singolo La fine del mondo, seguito dal singolo Odio il DJ e ad ottobre dal singolo 7 miliardi, che anticipano il nuovo album del gruppo, Armstrong, pubblicato il 13 ottobre, sesto album della band. Ed è proprio all’Home Rock Bar che venerdì scateneranno il pubblico portando tutta la loro energia dell’ Armstrong Live Tour.