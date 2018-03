Turbomax: al Pinup pub arriva il tributo a Max Pezzali

VOLPAGO DEL MONTELLO Venerdì 6 aprile i Turbo Max arriveranno al Pinup pub di Volpago. Due ore di grandi successi in uno show di notevole impatto emozionale che si snoda attraverso la grande discografia di Pezzali, dagli esordi con gli 883 fino ad oggi. Una serata da non perdere per cantare tutti i più grandi successi di uno dei musicisti più amati nel nostro Paese. Per partecipare alla serata si potrà prenotare il proprio tavolo telefonando al numero scritto qui sotto oppure scrivendo un messaggio alla pagina facebook del Pinup Pub.



☞ Tel 345.43 53 483

☞ Via Sile 6 (Per il navigatore Via Gasparini 73), 31040 Volpago del Montello