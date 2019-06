Viaggiatori armonici in concerto all'abbazia Sant'Eustachio

L'Abbazia di Sant'Eustachio ha il piacere di ospitare i Viaggiatori Armonici, piccola orchestra di flauti, chitarre ed altri insoliti strumenti, che, nella suggestiva cornice del sito storico, vi faranno emozionare trascinandovi in un viaggio musicale unico, tra sonorità e strumenti provenienti da tutte le parti del mondo. Una serata all'insegna della buona musica in una location d'eccezione.



Prenotazione obbligatoria: per riservare un posto contattare Marco al 320 2696169 o Carlos 328 8720477 oppure scrivere una mail a info@abbaziasanteustachio.com