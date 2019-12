VivaVoce Festival: gran finale con il pop-jazz dei Voxid

Quinto e ultimo appuntamento con VivaVoce Festival 2019 che, dopo il grande successo ottenuto da Women of The World, iNtrmzzo, Vadè e Anùna, chiuderà in bellezza il programma di questa entusiasmante 15^ edizione con il live dei Voxid.

Sabato 7 dicembre, alle 20.45, sarà infatti il celebre quintetto tedesco – gruppo di punta della scena internazionale della musica a Cappella, per la prima volta in Italia – a salire sul palco dell’Auditorium Sant’Artermio per l’attesa serata finale del Festival. Da veri e propri fuoriclasse, i Voxid non mancheranno di coinvolgere il pubblico con il loro ricco repertorio pop-jazz con influenze R&B, Soul e Hip-hop dagli arrangiamenti creativi. Una combinazione originale e innovativa che ha stupito e incantato le platee di mezzo mondo, pronta ora a conquistare anche Treviso. I Voxid nascono nel 2006 con il nome di Tonalrausch a Lipsia, città di Johann Sebastian Bach e terra di musicisti. Il quintetto vocale ha tenuto numerosi concerti – sin dai primi anni di formazione – in Germania, Svizzera, Austria, Asia e Paesi Bassi. I loro arrangiamenti hanno avuto origine dalla particolare cifra stilistica di ciascun componente e hanno costituito una parte sostanziale del loro successo. Inizialmente i fondatori Matthias Knoche e Daniel Barke hanno organizzato il repertorio principalmente su standard jazz e canzoni pop. Friedrich Rau e Gabriel Fuhrmann, in seguito unitisi al gruppo, contribuiscono con arrangiamenti e composizioni originali al mood musicale dell'ensemble. Numerose sono le apparizioni come ospiti in festival internazionali, oltre a tournée in Belgio, Ungheria e Taiwan. Risultano vincitori di vari primi premi in importanti competizioni internazionali (Vokal Total di Graz nel 2008 e Taipei World Contemporary A Cappella Competition nel 2009). Nel secondo dei tre tour a Taiwan (2009, 2011 e 2015), l'ensemble suona al Taichung Jazz Festival di fronte a 23.000 persone. Nel 2015 il soprano Maike Lindemann si unisce al gruppo ed il suo arrivo porta ad un riorientamento musicale: la band cambia nome in Voxid e nuove influenze pop, R&B, soul e hip-hop entrano a far parte del loro linguaggio musicale che si arricchisce anche di composizioni originali. Sono attualmente uno dei gruppi di punta del panorama A Cappella internazionale e si esibiscono per la prima volta in Italia a VivaVoce Festival. «Siamo davvero orgogliosi di un’edizione da record che ha emozionato in tutte le serate – racconta Andrea Trevisi, direttore artistico del VivaVoce Festival – e non poteva esserci chiusura migliore che assieme ai Voxid, gruppo vocale di livello internazionale capace di divertire col proprio repertorio pop-jazz».