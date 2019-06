Concerto a tavola con Massimo Scattolin

Una sera... musica albronsèr! In tavola le braci di Adriano, sul palco una chitarra, Massimo Scattolin e l'onore grande di essere catturati dal suono che ha già emozionato tutta Europa l'America l'Australia e l'Asia, ed acclamato dalla critica più autorevole a livello mondiale....





Ecco un'anteprima del menu:



| APERITIVO INTERRAZZA |



• Spiedini di gnocchi fritti & SpringSouce



• Cosciotto a coltello con focaccia grigliata



• Le jardiniere



il milione (col fondo)





| IN TAVOLA |



•Le braci, tagliata di pata negra in crosta di pane di casa

& ratatatouille di Primavera



Merlot Tenuta Beltrame 2016





• Centrotavola (i dolci e gelati di Paolone)



Heritage Passito





L'evento ha un costo di €40, su prenotazione, i posti sono limitati.



Per info e prenotazioni:

email: albronser@gmail.com

telefono: 0422 400316