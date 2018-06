Concerto all'Alba - Solstizio d'Estate

Per il sesto anno consecutivo il Salotto Musicale, rassegna di concerti-incontro ideata dal direttore d'orchestra Stefano Mazzoleni con la collaborazione della giornalista Cristiana Sparvoli, rinnova l'appuntamento con il Concerto all'Alba, iniziativa organizzata con la collaborazione del Comune di Silea – Assessorato alla Cultura per celebrare il Solstizio d'Estate. Il grande prato accanto alla centrale idroelettrica di Silea, in via Alzaia del Sile, sabato 23 giugno alle ore 5.30 (mezz'ora prima delle scorse edizioni, in modo da godere ancor più il sorgere del sole) si trasformerà in un auditorium a cielo aperto per accogliere gli spettatori (che rispondono sempre molto numerosi) e gli artisti proposti dal Salotto Musicale.

Quest'anno si è scelto di attendere il nascere del giorno, in riva al fiume Sile, ascoltando i Sonetti di William Shakespeare e la musica dell'età elisabettiana che sarà eseguita dal quintetto di ottoni "Image Brass"; dell';associazione culturale Dolomiti Symphonia, composto da Giovanni Vello e Stefano Boz trombe, Massimo Zanolla corno, Mauro Valente trombone, Federico Faoro basso tuba. La lettura dei celeberrimi sonetti scritti dal bardo di Stratford-upon-Avon sarà affidata alla voce di Marco Zabai, corno annunciatore Alberto Cappiello. Il pubblico, come da consuetudine, è invitato a presenziare al concerto con abbigliamento bianco e di portare coperte o seggiolini per accomodarsi sull'erba. Dress code candido in tema con il chiarore del nuovo giorno. A questo momento molto poetico e suggestivo, segue la possibilità di gustare una ottima colazione all'Osteria Da Nea, sempre lungo la Alzaia del fiume, poco distante dalla centrale idroelettrica. L'ingresso al concerto all'alba è libero e gratuito. Se dovesse piovere dalla serata precedente, l'evento sarà spostato al Centro Culturale C. Tamai di Silea, via Roma 8.