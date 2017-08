Concerto di Alberto Cantone alla Festa ArtigianatoVivo

Nella splendida cornice delle "Case Marian", all'interno della tradizionale Festa Artigianato Vivo che da anni si svolge nella magica Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli della pedemontana trevigiana, Alberto Cantone si esibisce in concerto con le sue canzoni e storie del "Viandante", dal titolo dell'ultimo album, per l'occasione con una doppia formazione: la storica band al completo che l'accompagna dai tempi di "Angeli e Ribelli", l'album di esordio (Gianantonio Rossi alla chitarra classica, Nicola Casellato al violino e mandolino elettrico, Stefano Maroelli alle chitarre acustiche, Simone Bortolotto al contrabbasso, Sandro Gentile alle percussioni e Iseo Pin alla batteria) e con un set più intimo e delicato in trio acustico con il pianoforte di Michelr Borsoi e il violino di Nicola Casellato. Ingresso libero.