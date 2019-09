"Le stelle stanno in cielo", serata-evento dedicata ad Alberto Fortuni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Le stelle stanno in cielo", (frase da una canzone di Vasco Rossi) il titolo della serata dedicata ad Alberto Fortuni scomparso nell'ottobre del 2016 e fondatore del gruppo Nuovo Fronte del Vasco. "Abbiamo pensato ad una serata per ricordarlo", dice Barry Mason, che presenterà l'evento insieme ai musicisti moglianesi e non, che hanno suonato con Alberto proprio nella sua Mogliano. Si esibiranno sul palco della piazzetta del Teatro, il gruppo storico di cui il musicista era l'anima, Uccio Rizzo, Aldo Guerri, Davide Truccolo, Vladimiro Dimatore e Sandro Tiveron. Per l'occasione anche la "Lollo Bridge band", primo gruppo di Alberto, con Giampaolo Zanatta, Giuseppe Cabrio, Andrea Nalon, Giampaolo Lauzzana, Franco Moruzzi, Franco Casarin, Filippo De Vecchi e il "Doc" Andrea Barnaba con i "solisti" ALex DalCo, Danny De Vidi e Luciano "Presley" Scomparin. Vorremmo che questo diventasse un appuntamento annuale" continua Mason "per sensibilizzare tutti gli appassionati di musica e i cittadini moglianesi alla solidarietà", non a caso la serata avrà come scopo una raccolta fondi a favore di A.V.A.P.O. associazione che sostiene i malati oncologici e le loro famiglie. L'ingresso è libero.