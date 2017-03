Concerto-aperitivo con l'Associazione Accademia Musicale "La Certosa"

Concerto per Violino e Pianoforte Presso La Sala Consigliare del Comune di Nervesa della Battaglia -Michele Lot, violino -Giuseppe Zuccon Giotto, pianoforte Programma: A. Dvorak Pezzi Romantici op, 75 N° 1 per violino e pianoforte - Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro appassionato - Larghetto C. Franck Sonata in La magg. per violino e pianoforte - Allegretto moderato - Allegro - RECITATIVO-FANTASIA, Ben moderato - Allegretto poco mosso -- Alla fine del concerto sarà offerto un aperitivo. Ingresso libero sino ad esaurimento posti