Concerto di beneficenza "Rosa"

12 brani originali per voci soliste, coro e band, omaggio a Rosa Parks ROSA



31 Maggio ore 20:45

Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso



Ideazione e testi Francesco Mazilli, musica M° Donato Cuzzato

Claudia Scapolo voce solista

Kenneth Bailey voce solista

M° Donato Cuzzato piano e Hammond

Francesco Mazilli basso e voce narrante

Fabio Betto chitarra

LorisVeronesi batteria

Sergio Caregnato sax tenore

Walter Bonadé sax alto

Ilario Daneluzzi tromba

Alessandro Daneluzzi trombone

Lisa Tonon contralto

Sonia Breda mezzosprano

Federica Capra soprano



Rosa Louise Parks,

una donna afro-americana che vive a Montgomery, Alabama,

si rifiuta di cedere il suo posto nell’autobus a un passeggero bianco,

come previsto dalla normativa segregazionista dello stato. Il suo rifiuto e il conseguente arresto danno il via a un’ondata di proteste pacifiche che hanno cambiato il corso della storia dei Diritti Civili negli Stati Uniti.

Questo è l’omaggio a Rosa e a tutte le donne che con

intelligenza, coraggio e spirito di sacrificio sono state

determinanti nel progresso del genere umano.



ll ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Organizzazione Hogar San Camilo (Perù) per la cura di mamme e bambini sieropositivi e ammalati di AIDS.



