Live & Grill - Sim Martin live al Bosketto

Giovedì prossimo per i 🎵Giovedì Live & Grill🎵 al Bosketto si esibirà Sim Martin un musicista australiano che vi emozionarà con il suo talento e la sua voce intensa e coinvolgente!!!



Come ogni giovedì, per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.

In caso di pioggia l'evento si terrà ugualmente all'interno del locale.



SIM MARTIN

Cantante dalla voce soul e soulful, chitarrista virtuoso e reinterpretatore originale, Sim Martin arriva dalla lontana Melbourne.

Cresciuto con la chitarra in mano e diventato uno dei bluesman più rappresentativi della sua città, si è poi lasciato contaminare da generi diversi suonando in varie formazioni con collaborazioni anche di fama internazionale come Buddy Guy, Kylie Auldist, Paul Kelly e altri.

L’attività live è ciò che meglio definisce Sim Martin per la sua grande sensibilità di cogliere e tradurre in musica l’energia del pubblico che lo sta ad ascoltare.

Il performer australiano, con chitarra acustica e loopstation, propone un repertorio soul e blues con arrangiamenti personali ed interpretazioni originali ricche di anima e cuore.