Al Teatro Comunale il concerto della Chamber Orchestra of Europe e del violinista Nikolaj Szeps-Znaider

Lunedì 12 novembre ore 20.45 la Chamber Orchestra of Europe torna per il quarto anno consecutivo al Teatro Comunale Mario Del Monaco, rinsaldando così il suo legame con la città e il nostro Teatro. Diversamente da quanto previsto, l’Orchestra sarà diretta dallo stesso violinista Nikolaj Szeps-Znaider, che si esibirà anche in veste di direttore. Il Maestro Orozco-Estrada, a causa di un infortunio, è stato costretto, con molto dispiacere, a rinunciare al concerto. Il programma ha dovuto di conseguenza subire alcune modifiche: la Sinfonia n. 7 di Dvorak prevista dopo l’intervallo, non sarà preceduta dalle Danze di Galánta di Kodály e dal Concerto per violino di Čajkovskij, bensì dal Concerto per violino di Beethoven, una delle opere del compositore più amate e più ammirate dai pubblici di tutto il mondo: una generale predilezione dovuta al fascino che esercita il lirismo del violino, con le sue espansioni cantabili e le suggestioni dei passi virtuosistici, che con nessuno strumento tanto impressionano quanto con il violino. La Sinfonia n. 7 di Dvořák è una delle composizioni più mature e profonde del compositore boemo. Eseguita per la prima volta a Londra nel 1885, sotto la bacchetta dello stesso Dvořák, questa Sinfonia dal carattere equilibrato, compatto e austero ebbe un immediato successo, oscurato in seguito dalla celeberrima Sinfonia “Dal nuovo mondo”.

Alle ore 20.00, al Ridotto del Teatro, il musicologo ALESSANDRO ARGENTINI incontrerà il pubblico per un’introduzione all’ascolto delle musiche in programma.