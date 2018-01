Concerto della memoria a Vittorio Veneto

In concomitanza con la ricorrenza nazione del Giorno della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, l'Associazione Italia-Israele della Marca Trevigiana, sezione di Vittorio Veneto - Conegliano, organizza, domenica 28 gennaio 2018, una giornata incentrata sulla riflessione dei fatti che portarono allo sterminio di milioni di persone, in maggioranza ebrei, sotto l'egemonia nazista. Dalle ore 14:30, l'evento inizierà con l'apertura del Cimitero Ebraico di Ceneda, in Via Cal de Prade, a Vittorio Veneto (Tv), che attesta l'esistenza di una antica comunità ebraica nel Veneto orientale. Successivamente, alle 15:00, all'interno dello stesso cimitero, interverranno gli studiosi Giovanni e Silvia Tomasi, offrendo ai presenti una visione ragionata dello Shoah, indagando, inoltre, le ragioni storico-politiche che ne hanno permesso la tragica realizzazione. Dalle 16:30, il pomeriggio proseguirà con il “Concerto per la Memoria”, presso la Sala interna del Seminario Vescovile di Ceneda, in cui verranno proposte alcune musiche di cantautori ebrei del Novecento.

Ad interpretare il repertorio in programma, le voci di Elena Lucca, giovane promessa di Refrontolo (Tv), ed Enrico Nadai, solista che si è distinto per essere stato insignito del Premio Civilitas, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per aver fatto della sua voce uno strumento in grado di scuotere le coscienze; i due cantanti verranno accompagnati dalla maestria di Sabrina Comin, tastierista. Fra le proposte scelte, non mancherà H. Pagani, cantante ebreo, con il famoso discorso ”Arringa per la mia terra”, insieme ad altre sue celebri composizioni. Completerà la rassegna, il crudo brano “Auschwitz” (Canzone del bambino nel vento), di F. Guccini, ispirato alle memorie di Vincenzo Pappalettera, detenuto nel campo di concentramento di Mauthausen. Durante il concerto, verrà presentato e promosso anche il progetto di restauro di 3 lapidi del Cimitero Ebraico di Ceneda.

L'Associazione Italia-Israele, federazione presente in tutto il Paese, finalizzata allo sviluppo di amichevoli relazioni tra l'Italia e lo Stato di Israele, e interessata ad interagire con qualsiasi ente in merito alla promozione della cultura ebraica, per la realizzazione della giornata, collaborerà anche con i seguenti partner culturali: Amici dell'Università di Gerusalemme, Associazione Culturale Zheneda, Centro Italiano Femminile e Comitato per Vittorio Veneto Ebraica. Tutte le attività in programmazione, sono ad ingresso libero



Sofia Facchin