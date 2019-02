Concerto del duo Jacopo Di Tonno (violoncello) - Bruna Pulini (pianoforte)

Al via la Rassegna concertistica intitolata “Marzo in Musica 2019”, organizzata dall’Associazione Culturale “Chromatica” di Zero Branco, in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Cultura. Domenica 17 marzo andrà in scena la Musica classica d’eccellenza dedicata alla tradizione Cameristica. Ad esibirsi sul palco del Teatro Comisso, il Duo di fama internazionale Jacopo Di Tonno (violoncello) e Bruna Pulini (pianoforte). Jacopo Di Tonno, a soli 19 anni inizia una collaborazione nel ruolo di primo violoncello nei maggiori Teatri Italiani ed esteri collaborando con direttori del calibro di Marriner, Muti, Sinopoli, Noseda, Honeck, Luisotti. Suona per le maggiori società di Concerti nazionali ed internazionali e registra per Decca Classica, Amadeus, Sky Classica. Un ritorno gradito quello di Bruna Pulini, dopo il succeso, come ospite di Marzo in Musica 2016. La pianista pescarese si è diplomata col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Rachele Marchegiani e ha poi frequentato l’Ecole Normale de Musique” Alfred Cortot” di Parigi, conseguendo il “Diplome d’Exécution”. Si è poi perfezionata presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna con Noel Flores conseguendo il titolo accademico “Magistra Artium” con il massimo dei voti e la lode. Ha inoltre studiato con Sergio Marengoni presso la Fondazione “R. Romanini” di Brescia e con Pavel Gililov presso la Hochschule für Musik di Colonia conseguendo il “Konzertexamen Diplom” (Solisten Klasse). Protagonista del secondo appuntamento in Rassegna, la grande musica di J.S. Bach con la Suite n°1 per violoncello solo BWV 1007, il brillante “Concerto Italiano” BWV 971 per pianoforte e la profondamente intima Sonata n. 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, op. 38, capolavoro del grande musicista tardo romantico J. Brahms.

Il Programma:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

"Suite n. 1 in sol maggiore" per violoncello solo, BWV 1007



- Prélude

- Allemande

- Courante

- Sarabande

- Menuet I

- Menuet II (sol minore)

- Gigue



Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

"Concerto nach italienischen Gusto (Concerto in stile italiano)" in fa maggiore, BWV 971



- Allegro

- Andante (re minore)

- Presto



Johannes Brahms (1833-1897)

"Sonata n. 1 in mi minore" per violoncello e pianoforte, op. 38

- Allegro non troppo (mi minore)

- Allegretto quasi Menuetto (la minore) e Trio ... (mi maggiore)

- Allegro (mi minore)