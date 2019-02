Concerto del duo Nicola Marvulli (violino) - Tiziana Columbro (pianoforte)

Al via la Rassegna concertistica intitolata “Marzo in Musica 2019”, organizzata dall’Associazione Culturale “Chromatica” di Zero Branco, in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Cultura. L’offerta musicale di quest’anno è davvero molto ricca e variegata: tre appuntamenti alla domenica pomeriggio, alle ore 17.00, presso il Teatro “G. Comisso” di Zero Branco. Domenica 31 marzo un Duo di eccellenza composto dal violinista Nicola Marvulli e dalla pianista Tiziana Columbro. Nicola Marvulli, diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Pescara nella classe di P. Binchi, si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali Felice Cusano, Salvatore Accardo, Giulio Rovighi, Sergej Krylov, Sigiswald Kuijken. Suona stabilmente con i Solisti Aquilani, con i quali si è esibito nei teatri di Lubiana, Bratislava, Rotterdam, Genova (Teatro Carlo Felice), Milano (Sala Verdi, Teatro Dal Verme) Roma (Teatro Argentina, IUC, Sala dei Corazzieri al Quirinale), Palermo (Politeama Garibaldi) collaborando con artisti del calibro di Vladimir Ashkenazi, Misha Maisky, Shlomo Mintz e John Malkovich. Tiziana Columbro, dopo il debutto con Mozart a soli quattordici anni con l’Orchestra Sinfonica di Pescara, ha eseguito il Concerto op.19 di L.V. Beethoven e il Concerto op. 54 di R. Schumann.

Ha concluso il Biennio Specialistico in Musica da Camera con 110 e lode e attualmente frequenta il Master di pianoforte ad indirizzo concertistico presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst (Mdw) di Vienna. Importanti i brani che il duo eseguirà, da G. Pugnani – F. Kreisler (Praeludium und Allegro) alla Sonata per violino e pianoforte n°3 op. 45 in do minore di E. Grieg, da H. Wienaksi (Polonaise de concert op. 4) alla Sonata per violino e pianoforte n° 2 op. 77 in Sol Maggiore di M. Ravel. Onore e vanto di quest’anno è la presenza sul palco del meraviglioso pianoforte gran coda “Modello F278”, della casa produttrice Fazioli, eccellenza italiana, apprezzata in tutto il mondo. Per l’associazione Chromatica sarà davvero una grande gioia proporne l’ascolto al pubblico attraverso la maestria esecutiva dei concertisti ospiti della Rassegna di quest’anno. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

