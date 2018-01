Concerto di Erica Boschiero al Crich Corner

"Menestrello fatto donna", "la nuova Joni Mitchell", "una delle voci più interessanti della canzone d'autore al femminile nel panorama italiano", così i giornalisti descrivono Erica Boschiero, cantautrice e cantastorie veneta.

Vincitrice del Premio d'Aponte 2008, del Premio Botteghe d'Autore 2009, Premio Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012, del Premio Corde Libere del 2013, del Premio Lunezia-Future Stelle 2015, è stata anche finalista de l'Artista che non c'era.



Ha tenuto concerti in Islanda, Norvegia, Francia, Germania, Svizzera, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Nepal e Kazakistan.

Si è esibita in diretta su Rai 2 e Rai News 24, su Radio 1, Radio 2, RSI e molte altre radio nazionali e locali.



Ha aperto concerti e duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè e Elena Ledda.



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044



