Al Teatro Comunale il concerto dell’Europa Galante diretta da Fabio Biondi

La stagione concertistica del Teatro Comunale Mario Del Monaco prosegue lunedì 26 febbraio alle ore 20.45 con il concerto dell’Europa Galante diretta da Fabio Biondi. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sinfonia n. 11 in re magg. K 84

Sinfonia n. 10 in sol magg. K 74

Sinfonia n. 13 in fa magg. K 112

Concerto in do magg. K 299 per flauto, arpa e orchestra

Solisti: Marcello Gatti, flauto; Margret Koell, arpa

Piccola serenata notturna n. 13 in sol magg. K 525 “Eine kleine Nachtmusik”

Alle ore 20.00, al Ridotto del Teatro, il musicologo ALESSANDRO ARGENTINI incontrerà il pubblico per un’introduzione all’ascolto delle musiche in programma.