Dal Canada al Sile: Franky Selector in concerto all'osteria Da Nea

Arriva dal Canada, precisamente da Montreal, il secondo ospite internazionale della stagione estiva di appuntamenti musicali lungo il Sile targati Osteria da Nea e Dump. Martedì 25 giugno dalle 18.30, sarà infatti il polistrumentista canadese Franky Selector a esibirsi all’Osteria da Nea per l’atteso live di questa settimana. Ad animare ancor di più la serata, Robert Boogaloo regalerà al pubblico un djset che spazierà dal Soul alle sonorità Funk, fino ai ritmi Beat & Garage.

Franky Selector, originario del Canada e cresciuto in Florida, il polistrumentista e produttore è membro fondatore degli Skyjuice, band che ha conquistato Montreal a metà degli anni '90, condividendo il palco con artisti del calibro di Ben Harper, The Herbaliser, The Groove Collective, The Band, Charlie Creed-Miles, Bran Van 3000, e The National Parcs. Dai primi anni Duemila ha composto le musiche originali per diverse serie televisive. Nel corso della sua carriera ha partecipato ai principali eventi musicali canadesi, come il Montreal International Jazz Festival, il Festival Nuits d'Afrique, il Montreal International Film Festival, il Festival Jazz & Blues de Saguenay, e il Fest Jazz Ectetera de Levis. Il suo repertorio fonde generi e stili quali soul, funk, pop, rhythm&blues. Ha all’attivo due album da solista: "Under The Midnight Sun", pubblicato su The Good People Records, e il più recente "ShabbyChic", una raccolta di vibrazioni positive e rilassanti che scaturiscono dall’incontro degli strumenti analogici vintage con la tecnologia moderna: un disco dal sapore Future Vintage, Quiet Storm, Rare Groove. Il djset post concerto sarà affidato a Robert Boogaloo con una selezione di 45 giri dedicata agli affamati di “Soul Food”. Uno special menù “Vinyl Only” a base di Soul e Funk, Latin Boogaloo, Northern Soul, e Beat & Garage, offerto dal mitico Robert Boogaloo.