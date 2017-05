Concerto confidenziale di Giorgio Barbarotta @ Art Cafè Ca' Dei Ricchi

Giovedì 25 maggio alle ore 21 Giorgio Barbarotta sarà in concerto, accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra, presso Art Cafè nella bellissima corte di Ca' Dei Ricchi, Treviso, con possibilità di prenotazione tavoli al 3406607903. Giorgio proporrà in veste confidenziale il proprio repertorio, a partire dai brani dell'ultimo album, L'Arcipelago, co-prodotto da Angelo Michieletto e Andrea De Marchi del Virtual Sudio. Con preghiera di diffusione. “Nelle tue mani ” è l'ultimo video di Giorgio Barbarotta con regia di Dimitri Feltrin (Sandalo Produzioni) in rotazione su YouTube e nel web.

Da dicembre è disponibile in tutti i maggiori webstore digitali il nuovo album di inediti di Giorgio Barbarotta L'ARCIPELAGO. Il cd in versione digipack con booklet 24 pagine comprendenti i testi delle dodici canzoni e un'ampia raccolta fotografica, oltre al supporto serigrafato, può essere richiesto direttamente ai concerti o ordinandolo al sito www.giorgiobarbarotta.it. Quest'ultimo si presenta aggiornato nella veste grafica e con connessione diretta ai social preferiti dal cantautore trevigiano.