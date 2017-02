Concerto "L’incontro dei tempi e l’arte della trascrizione"

La Scuola di Musica "A. Corelli" di Vittorio Veneto in collaborazione con il Kiara ensemble, sabato 18 Febbraio 2017 alle ore 20.45 proporrà al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto un originale concerto dal titolo "L'incontro dei tempi e l'arte della trascrizione". La serata, vedrà l'esordio della pianista Chiara Bleve, talento musicale precoce, puro e sorprendente, di soli 10 anni, allieva del M° Giorgio Lovato che frequenta la Scuola di Musica "A. Corelli" col massimo profitto, bruciando rapidamente tutte le tappe del piano di studi inerente al suo strumento. Eseguirà il concerto n° 7 di J. S. Bach per pianoforte e archi, capolavoro assoluto della letteratura musicale. Inoltre ci sarà la presenza del M° Denis Biason, grande virtuoso della chitarra non solo classica; jazzista, flamenguista, suonatore di banjo e mandolino che per l'occasione interpreterà un preludio di J. S. Bach e un' Aria di G. F. Handel con una chitarra Gibson LP accompagnato dagli archi del Kiara ensemble. Infine potremo ascoltare quattro giovani solisti: Roberta Brun alla voce, Assuera De Vido e Margherita Leo al violino con Alberto Petterle al violoncello. Il concerto si presenta alquanto interessante, il programma variegato e piacevole, con un gruppo di giovani solisti capaci e motivati. Informazioni e prevendita biglietti presso Scuola di Musica "A. Corelli" Via N. Tommaseo 2 tel. 3351850939 • info@corellivittorioveneto.it entrata libera fino ai 14 anni e allievi "A. Corelli" • € 5 studenti • € 10 soci "A. Corelli" • € 15 interi