Sotto le stelle: concerto lirico nel parco di Villa Lattes

Non solo una Casa Museo unica e preziosa che ospita una tra le più pregiate collezioni di carillon d’Europa, ma anche un parco che accoglie iniziative e spettacoli: Villa Lattes, ad Istrana, riscopre la tradizione musicale avviata dall’ultimo proprietario, l’eccentrico avvocato Bruno Lattes, e torna a riempirsi di note e melodie venerdì 27 luglio, ospitando alle 21.00 sotto le stelle il “Concerto lirico nel parco di Villa Lattes” dell’Associazione istranese “Il giardino fiorito”, organizzato dalla Pro Loco di Istrana in collaborazione con il Comune di Istrana.

Il coro, guidato dalla direttrice e soprano coreana Hyeon Jeong Koo proporrà le più emozionanti arie di Pietro Antonio Stefani Mascagni, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Giuseppe Pietri e Franz Lehàr, con la partecipazione del soprano Chiara Letizia Serra e del tenore Francesco Paccorini, accompagnati al pianoforte da Massimiliano Bigazzi. Nel parco tornerà la musica dell’epoca in cui vi abitò Bruno Lattes (1887 – 1953) riannodando un filo di storia: l’ultimo proprietario, a cui essa deve il nome, fu infatti un grande appassionato dilettante di musica. Nel giardino della dimora di Istrana Lattes – in cui raccolse oltre ai carillon e agli automi per i quali è celebre, anche una pregevole collezione di strumenti antichi – aveva espressamente dedicato un angolo alla musica, dove organizzava piccoli frequenti concerti.

Il giardino per l’avvocato Lattes, uomo che accostava ad una solida e riconosciuta professionalità un approccio alla vita gaudente, era uno spazio in cui dedicarsi alle proprie passioni, prima fra tutte quella per la musica, che lo accompagnava sin da ragazzo. Fu un grande appassionato dilettante di musica, che traduceva il suo amore sia nel collezionismo di strumenti e oggetti musicali (carillon e automi) antichi e rari sia nell’organizzazione di piccoli frequenti concerti nel parco. Vi era un luogo preciso in cui Lattes amava suonare con gli amici ed era la parte più esterna del brolo, accanto al cancello, dove è collocata una scultura con figure musicali. Al “Concerto lirico nel parco di Villa Lattes” è invitata tutta la cittadinanza e l’ingresso è libero.

Per informazioni: www.museovillalattes.it