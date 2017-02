Concerto della Mahler Chamber Orchestra con la pianista Mitsuko Uchida

Immancabile appuntamento della stagione concertistica del Teatro Comunale Mario Del Monaco: martedì 21 febbraio alle ore 20.45 si terrà il concerto della Mahler Chamber Orchestra, ensemble tra i più noti a livello internazionale, che dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna a Treviso questa volta con la pianista Mitsuko Uchida, in veste anche di direttrice. In programma di musiche di Bartók e Mozart.

La Mahler Chamber Orchestra è stata fondata nel 1997. Ha una formazione di base di 45 membri provenienti da venti diversi paesi, che si riuniscono in occasione di specifiche tournée. L’Orchestra si è esibita in 35 diversi paesi nei cinque continenti. L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso artistico dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal suo Conductor Laureate Daniel Harding. La pianista Mitsuko Uchida, la violinista Isabelle Faust e il direttore d’orchestra Teodor Currentzis sono attualmente gli Artistic Partners. Nel 2016 Daniele Gatti è stato nominato Artistic Advisor della MCO. I musicisti della MCO condividono il desiderio di approfondire il loro rapporto con il pubblico attraverso incontri musicali ‘offstage’ e progetti vari tra i quali Feel the Music, che apre le porte del mondo musicale ai bambini sordi e con problemi di udito. Tramite la MCO Academy i musicisti della MCO, collaborano con giovani musicisti per tramandare loro un’esperienza orchestrale di grande qualità. Di recente la MCO si è distinta per The Beethoven Journey, il progetto quadriennale con il pianista Leif Ove Andsnes Leif sul ciclo completo dei concerti per pianoforte di Beethoven. Inoltre è stata realizzata una versione scenica di Written on Skin, interpretato in prima esecuzione mondiale al Festival di Aix en Provence con la direzione di George Benjamin. Nel 2016 ha inaugurato una collaborazione a lungo termine con Mitsuko Uchida, incentrata sui concerti per pianoforte di Mozart. Terminato un ciclo completo dedicato alle sinfonie di Beethoven, la MCO e Daniele Gatti proseguono il loro sodalizio proponendo nuovi cicli di sinfonie. Il 2017 è iniziato con una ‘residenza’ al Festival Musicale Internazionale delle Isole Canarie con la direzione di Jakub Hrůša; in seguito la MCO sarà impegnata nel debutto alla Elbphilharmonie di Amburgo con la direzione di Mitsuko Uchida; in primavera con la prima collaborazione con il pianista Daniil Trifonov, in esibizioni di Coro di Luciano Berio, diretta da Teodor Currentzis, in due tournée con Daniele Gatti e nella ‘residenza’ al Festival de Saint-Denis. L’Orchestra è stata insignita dello ‘Special Mention Prize’ ai German Design Award del 2017.

La leggendaria pianista Mitsuko Uchida è unanimemente apprezzata per le sue interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann e Beethoven, oltre che di Berg, Schoenberg, Webern e Boulez. Nel 2016 è stata nominata Artistic Partner della Mahler Chamber Orchestra, che ha diretto nelle sue prime esibizioni in concerti per tastiera di Mozart nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa e Giappone. Recenti appuntamenti della pianista hanno incluso il Concerto per pianoforte di Schoenberg, con la London Philharmonic e Vladimir Jurowski ai BBC Proms, concerti con la Cleveland Orchestra, presso la Severance Hall e la Carnegie Hall, e due apparizioni al Festival di Baden-Baden con la Filarmonica di Berlino e Simon Rattle. Le tournée del 2016 hanno fatto tappa al Concertgebow di Amsterdam, al Théâtre des Champs Elysées, alla Konzerthaus di Vienna, alla Royal Festival Hall e alla Carnegie Hall. Provvista di un grande interesse per la musica da camera, collabora assiduamente con i musicisti più talentuosi del mondo. Dopo essersi esibita nel 2015 con Dorothea Röschmann, il Quartetto Ebène e Magdalena Kožená, è anche apparsa a fianco di membri della Chicago Symphony Orchestra negli Stati Uniti e con Jörg Widmann e membri della MCO in una ‘residenza’ alla Alte Oper di Francoforte. Nel 2017 parteciperà ad una serie di concerti intitolata Schubert Sonata in una tournée in Europa e Nord America. Tornerà ad esibirsi anche ai Festival di Edimburgo e Salisburgo, con la Filarmonica di Berlino insieme a Simon Rattle, con la Chicago Symphony e Riccardo Muti e con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Antonio Pappano. È stata Artist in Residence alla Cleveland Orchestra e alla Filarmonica di Berlino, alla Konzerthaus di Vienna, alla Mozartwoche di Salisburgo e al Lucerne Festival. La Carnegie Hall le ha dedicato una serie di concerti intitolata Mitsuko Uchida: Vienna Revisited ed il Concertgebow una serie intitolata Carte Blanche. Registra per Decca. La sua discografia include l’integrale delle sonate per pianoforte di Mozart e Schubert. Dal 2011 ha inciso i concerti per pianoforte di Mozart insieme alla Cleveland Orchestra. La prima di tali incisioni ha vinto un Grammy Award. L’ultimo capitolo delle incisioni ha avuto luogo nel 2016. La sua registrazione del Concerto per pianoforte con Pierre Boulez e la Cleveland Orchestra ha vinto quattro premi, fra cui il Gramophone Award. Profondamente impegnata nella formazione di giovani musicisti, è tra i sostenitori del Borletti-Buitoni Trust e Direttore Artistico del Marlboro Music Festival. Nel 2009 è stata insignita del titolo di ‘Dame Commander’ dell’Ordine dell’Impero Britannico. Nel maggio del 2012 ha vinto la Medaglia d’Oro della Royal Philharmonic Society e nel 2014 ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Cambridge. Ospite d’onore della Mozartwoche di Salisburgo, nel 2015, ha ricevuto la Medaglia d’Oro Mozart. Nell’ottobre del 2015 ha ricevuto il Praemium Imperiale dalla Japan Arts Association.