“Concerto di Musica Sacra” - Venezia e il Sacro barocco di Vivaldi, Lotti e Galuppi

Coro “Serenissimae Collegium” e Ensemble “Venice Music Project”



L’Ensemble vocale Serenissimae Collegium è formato da musicisti, strumentisti, didatti uniti dalla passione comune per la voce e il canto. Molti di loro infatti insegnano, affiancando all’attività didattica quella artistica. Obiettivo principale del gruppo, nato da una idea del M° Marco Rinaldi è quello di fare musica insieme, condividendo il bagaglio di esperienze che ciascun componente ha accumulato nel corso della propria personale formazione musicale, esperienze che, in qualche modo hanno contribuito a determinarne la cifra in termini di gusto e sensibilità stilistica. Serenissimae Collegium è al suo debutto ufficiale e per presentarsi al pubblico ha scelto di eseguire un repertorio esclusivo di musica sacra del barocco veneziano: il “Magnificat” RV 610 per 4 voci soliste, coro, 2 oboi, archi e basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi (1678 – 1741), scritto per le orfanelle del Conservatorio della Pietà di Venezia nel 1715. Il Salmo 115 “Credidi propter quod” di Antonio Lotti (1666 – 1740), scritto per i Vespri in San Marco. A conclusione del concerto il “Magnificat” in sol maggiore per Soprano, Coro e Orchestra di Baldassarre Galuppi, detto il Buranello (1706 – 1785), che fu allievo dello stesso Antonio Lotti nonché esponente del periodo tardo barocco e del nuovo “stile galante”. Il Serenissimae Collegium, è accompagnato per l’occasione dagli strumentisti dell’Ensemble “Venice Music Project”, del quale fa parte il Soprano Liesl Odenweller, voce solista nei “Magnificat” di Vivaldi e Galuppi, insieme al Soprano secondo Federica Cazzaro, al Contralto Alice Dal Col e al giovane Tenore Enrico Basso.



Soprani Liesl Odenweller, Federica Cazzaro

Contralto Alice Dal Col

Tenore Enrico Basso.

Maestro Concertatore: M° Marco Rinaldi



A. Vivaldi “Magnificat” RV 610 in sol minore per soli, coro e orchestra

A. Lotti: “Credidi propter quod” Salmo 115 per Coro e Orchestra

B. Galuppi: “Magnificat” in sol maggiore per Soprano, Coro e Orchestra