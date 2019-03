Il Sindaco del Comune di Spresiano, Marco Della Pietra, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Giovannina De Lazzari, sono particolarmente orgogliosi di invitare tutta la cittadinanza Giovedì 28 marzo alle ore 20:45, presso la sala dell’ODISSEA-Concert Hall, in Via G.B.Tiepolo, 1 Spresiano dove si svolgerà l’evento musicale "Gran Concerto – Musica per il Sociale", che vedrà protagonisti sul palco più di 130 artisti, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto, Maestro concertatore e Direttore Marco Tittotto, con la partecipazione straordinaria del Tenore di fama internazionale Francesco Grollo, quale ospite d'onore e Testimonial del progetto "Musica per il Sociale”. Presenterà la serata Claudio De Stefani.

“Con il Progetto Musica per il Sociale - afferma il Tenore Francesco Grollo - attraverso la potenza della grande musica, la forma d’arte più universale, vogliamo sostenere ed incentivare la presenza delle persone con disabilità e meno fortunate agli eventi musicali importanti per far sentire anche costoro parte viva, attiva e importante della Comunità con la ferma volontà di far "risuonare" sul nostro territorio le nostre grandi tradizioni musicali come l'opera lirica e bellissime romanze popolari; intramontabili successi che tutto il mondo ama e ci invidia. L’imponente compagine musicale formata dal Coro Filarmonico Veneto e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretti dal Maestro Marco Titotto, vuole significare. con forza corale, l'importanza di dare voce a questo progetto e il desiderio di offrire a tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito, un evento musicale di elevata qualità. Un progetto straordinario che intende sensibilizzare le amministrazioni comunali e le istituzioni sul tema 'grande musica per e con le disabilità'", l'importanza di invitare e coinvolgere le persone con disabilità e/o difficoltà psicomotorie o i cittadini più in difficoltà assieme alle loro famiglie assicurando loro anche il trasporto, affinché possano assistere e partecipare con tutta la comunità, agli eventi musicali della nostra grande tradizione italiana.

Il progetto ha visto la sua "prima" nazionale nel Comune di Cimadolmo nel 2015 per volontà del Sindaco dr. Giovanni Ministeri e del Tenore Francesco Grollo incontrando, strada facendo, richieste e adesioni da parte di altre amministrazioni comunali. Con il desiderio di poterlo diffondere su larga scala nazionale, il progetto è stato posto all’attenzione del Ministero della Famiglia e della Disabilità per il tramite del Sottosegretario il dott. Vincenzo Zoccano che, da parte sua, ha manifestato, fin da subito, molto interesse, sensibilità e attenzione sull'argomento trattato e sul progetto stesso. Per l' appuntamento con il Gran Concerto Musica per il Sociale sono stati scelti con la massima attenzione sia la data che il giorno; il 28 marzo come data di inizio primavera e, di fatto, il primo appuntamento del 2019 sul territorio, il giovedì sera perchè abbia la sua serena realizzazione senza entrare in competizione con tutte le iniziative del fine settimana notoriamente già denso di tanti impegni. Il Comune di Spresiano offre l’occasione a tutta la cittadinanza di partecipare a questo imperdibile appuntamento con la grande musica al servizio del Sociale con il Gran Concerto "Musica per il Sociale" accessibile con ingresso libero e gratuito. A tal proposito voglio ringraziare il Sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, per aver accolto con entusiasmo questo Progetto adottando e promuovendo l’iniziativa”.

“Sensibili da sempre, io e la mia famiglia, a questo tipo di iniziative – esordisce Giannino Venerandi - siamo veramente orgogliosi di poter offrire la nostra struttura per questo Concerto e personalmente sono felice di essermi reso partecipe alla realizzazione di questo evento che, data l’importanza del messaggio culturale e sociale e la tipologia di musica trattata, merita di essere accolto in una struttura adeguata per la resa dello spettacolo e la qualità del suono. Partecipando da tempo alle iniziative del Comune e considerata l' amicizia che mi lega al Tenore Francesco Grollo, sono veramente lieto di ospitare questo importante concerto con tutta la sua ricca, imponente ed autorevole compagine musicale; l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto con la partecipazione dell'amico Tenore Grollo, significa per me realizzare un sogno e un desiderio profondo che mi dà l'opportunità di proporre nel mio ambiente, un evento straordinario che potrebbe essere l'inizio di un bellissimo progetto fondato sulla grande musica”.

“Ad un evento di sensibilizzazione di tale importanza – sottolinea il Sindaco – si aggiunge la possibilità di coinvolgere anche le Associazioni di Volontariato che operano nel territorio, facendolo in maniera diversa dal solito e in un contesto che dia loro l’evidenza che meritano. La serata sarà un’occasione per far conoscere a tutta la cittadinanza e non solo, l’importanza di avere operatori nel territorio che ogni giorno si dedicano volontariamente al sociale, perché non è solo una fonte inestimabile di ricchezza umana, ma contribuisce soprattutto al miglioramento dello stile di vita delle persone meno fortunate. Le Associazioni di Volontariato, grande risorsa del nostro paese e spina dorsale del nostro territorio, sono esempio per tutti di grande altruismo e sensibilità. Vi aspetto numerosi!”.