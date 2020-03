Nuovo appuntamento con i concerti di Radio Veneto Uno: ecco Čajkovskij

Da sempre la grande musica ha il potere di farci volare sulle sue ali oltre i limiti fisici del luogo in cui ci troviamo. A maggior ragione, in questi giorni in cui a tutti noi è chiesto di rimanere chiusi in casa per l’emergenza coronavirus. Proprio per questo, Radio Veneto Uno, in collaborazione con gli amici di Café Tv 24, network televisivo interregionale, ha deciso mettere a disposizione gratuitamente i concerti e le produzioni di didattica musicale organizzate con la propria orchestra.

L’appuntamento è ogni martedì, giovedì e domenica, alle ore 16, in televisione, su Cafè TV24, sul canale 95 in Veneto e Friuli Venezia Giulia, 274 in Trentino Alto Adige, 113 in Lombardia, 98 in Piemonte, 273 in Emilia Romagna. In radio, sui 97,5 FM di Radio Veneto Uno, sul canale video del portale internet www.venetouno.it e sulla pagina Facebook di Veneto Uno

Domenica protagonista sarà con Pëtr Il'ič Čajkovskij: vi riproporremo il “Valzer dei fiori” dalla suite Op. 71 de “Lo Schiaccianoci”, il Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 35, il Capriccio Italiano Op. 45. Violino solista Paolo Tagliamento, dirige l’orchestra de “I Solisti di Radio Veneto Uno” il maestro Vram Tchiftchian. Una manifestazione di didattica musicale andata in scena il 15 novembre scorso a Col San Martino, in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono. Sulla poltrona del proprio salotto, come a teatro o in auditorium: la cultura e la grande musica, che da anni Radio Veneto Uno è impegnata a diffondere tra la gente, non si ferma.