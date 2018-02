Concerto-reading "Getta il cuore oltre l'ostacolo" con i Do’Storieski

Concerto reading "GETTA IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO!" di e con i Do’Storieski (Leo Miglioranza e Alberto Cendron)

Venerdì 9 febbraio 2018, ore 20.45, Mareno di Piave (TV), Centro Culturale "Conti Agosti"

Info: Biblioteca Comunale - tel. 0438 308747

biblioteca@comune.marenodipiave.tv.it

Ingresso teatro: intero € 7,00 - ridotto € 3,00

Abbonamento: € 20,00

Gli abbonamenti sono in vendita presso la Biblioteca Comunale

Il Centro Culturale "Conti Agosti" è in Piazza Municipio, 42

In occasione del centenario della grande guerra i Do’Storieski propongono uno spettacolo che racconta con parole e musica la guerra di trincea tra Cansiglio, Piancavallo e Piave. La parte narrata affronta in chiave comica le vicende terribili del conflitto mondiale, mentre la parte musicale ne rivela tutta la drammaticità, creando un forte contrasto emotivo nel pubblico. I testi sono totalmente originali; le musiche sono per la maggior parte originali ma in parte attingono al repertorio popolare delle canzoni di guerra.

I Do’Storieski (Alberto Cendron e Leo Miglioranza) sono un duo di comprovata esperienza. Hanno all’attivo tre dischi e numerosi premi (tra cui il premio Amnesty Italia), oltre a una intensa attività live in tutto il triveneto.