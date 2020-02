Concerto e reading poetico di Giulio Andreetta

Sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 18, presso la Sala del Castrum di Serravalle a Vittorio Veneto, avrà luogo la presentazione di una raccolta di poesie, intitolata "Non è più tempo di amare". Il libro, pubblicato di recente dall’editore Il Torchio di Padova, è del padovano Giulio Andreetta, musicista e scrittore. Oltre all’autore sarà presente il professor Livio Billo, saggista e docente di Storia dell’Arte presso l’Ateneo padovano, a cui è affidata la conduzione della serata, e l’attrice Luisa Baldi che interpreterà alcune poesie. Come si legge in copertina questa raccolta rappresenta una sorta di racconto, dai contorni sfumati, di un momento cruciale della vita dell’autore. I temi che vengono evocati, in forma implicita, sono quelli dell’amore, del linguaggio e del passaggio del tempo. Andreetta suonerà inoltre al pianoforte alcune sue composizioni.

Giulio Andreetta, dall'intervista di Luca Mantovanelli: "La musica per me rappresenta un momento di libertà. Fortunatamente le parole stanno sempre piuttosto lontano dalla musica, anche da quella che accompagna un testo. Le parole assumono sempre un significato diverso, se si presta attenzione, a seconda della musica che le sostiene. E quindi per me la musica rappresenta realmente l’Assoluto, o quel qualcosa di cui, secondo Wittgenstein, ad esempio, non si può dir nulla. E per fortuna che non si può dir nulla! ". E’ consigliata la prenotazione dato il limitato numero di posti. Per prenotazioni 3484238334