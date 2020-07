Il Teatro Stabile presenta il concerto "Treviso nell'Olimpo della lirica"

Il primo gusto della stagione estiva del Teatro Mario Del Monaco ha il sapore della musica. Con il concerto "Treviso nell'Olimpo della lirica" il 23 luglio - ore 20.45 il teatro comunale alza il sipario sulla rassegna “Tutti i gusti del Teatro”, il cartellone ideato dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con il Comune di Treviso per intrattenere la città durante le sere d’estate e riaprire la storica sala dopo i mesi di lockdown.

L’evento da considerarsi un "unicum" di due concerti si compone di due serate (23 e 31 luglio) che vede protagonisti i maggiori artisti trevigiani, vere e proprie star internazionali della lirica acclamate in tutto il mondo. Diletta Scandiuzzi, mezzosoprano, Lucio Gallo, baritono, Roberto Scandiuzzi, basso, Federico Brunello, pianoforte, propongono un programma raffinato ed intenso dedicato ai massimi compositori del melodramma e del belcanto, i protagonisti della storia della musica del XIX secolo (ovvero Verdi, Rossini, Bellini, Bizet, Puccini, Giordano, Donizetti). Il concerto è un excursus stilistico che va a ritroso, per alleggerirsi quasi come una catarsi che dal dramma traghetta alla commedia.

Teatro Del Monaco | Treviso - Giovedì 23 e Venerdì 31 luglio 2020, ore 20.45

Diletta Scandiuzzi mezzosoprano

Lucio Gallo baritono

Roberto Scandiuzzi basso

Federico Brunello pianoforte

PROGRAMMA MUSICALE

G. Verdi (1813 - 1901) Due vaticini… duetto da Macbeth

Roberto Scandiuzzi, Lucio Gallo

U. Giordano (1867 - 1948) Nemico della patria da Andrea Chenier

Lucio Gallo

G. Verdi (1813 - 1901) Vieni, o Levita da Nabucco

Roberto Scandiuzzi

G. Rossini (1792 - 1868) Oh Patria... di tanti palpiti da Tancredi

Diletta Scandiuzzi

V. Bellini (1801 - 1835) Suoni la tromba intrepido duetto da I Puritani

Roberto Scandiuzzi, Lucio Gallo

G. Puccini (1858 – 1924) Intermezzo da Manon Lescaut

G. Bizet (1838 – 1875) L’aria de ralph da La jolie fille de Perth

Roberto Scandiuzzi

G. Verdi (1813 - 1901) L’onore! Ladri! da Falstaff

Lucio Gallo

G. Rossini (1792 - 1868) Una voce poco fa da Il barbiere di Siviglia

Diletta Scandiuzzi

G. Donizetti (1797 – 1848) Cheti cheti immantinente duetto da Don Pasquale

Roberto Scandiuzzi, Lucio Gallo

