Il Piccolo Teatro Cordimunda chiuderà il sipario sulla rassegna teatrale “UN PALCO A SANTA BONA” 2018 il prossimo 01 dicembre con il concerto "VIAGGIO MUSICALE: dal ‘500 ai giorni nostri" tenuto dal quartetto d’archi “Melios”. La serata speciale o “Extra” come amano definirla gli amici della Compagnia dei Papà, organizzatori della rassegna, consiste in concerto durante il quale il quartetto di musicisti darà vita a un carosello di brani classici famosi e famosissimi arrangiati per l’occasione dai bravissimi musicisti.

La musica: Il quartetto d’archi “Melios” nel suo “Viaggio Musicale” eseguirà opere di importanti compositori partendo dal ‘500 fino ai giorni nostri. Ascolteremo i brani cinquecenteschi di Josquin Desprez e Luca Marenzio, brani di autori del ‘600 quali T. Albinoni, Johann Pachelbel, J. S. Bach e Marc-Antoine Charpentier, del ‘700 invece i brani di Vivaldi, Boccherini, Mozart e Beethoven. Un accenno all’800 con Petr Il'ič Čajkovskij, per poi passare a musiche contemporanee di Scott Joplin e Astor Piazzolla. Il concerto prevede anche una carrellata di musiche popolari Irlandesi, Messicane e di altre parti del mondo e un finale in tema natalizio. Un vero e proprio “VIAGGIO MUSICALE: dal ‘500 ai giorni nostri” proposto da chi ama la musica per chi ama la musica.

Il quartetto d’archi: il gruppo formato inizialmente come trio con Claudio Doni (primo violino), Alessandro Dalla Libera (viola) e Giancarlo Giacomin (violoncello), nasce negli anni ’80 in seno all’Orchestra Regionale “Filarmonia Veneta”. Con l’arrivo del piu giovane Marco Bisi (secondo violino), finalmente si forma il quartetto MELIOS. Tutti i componenti del gruppo hanno collaborato con importanti solisti e direttori per la musica sinfonica e per l’opera lirica suonando in tanti teatri del mondo, in Cina, in Giappone, in Vietnam, a Singapore, in Corea, in Bangladesh, in Kuwait, in Brasile, in Argentina, in Uruguay e nelle più importanti capitali europee.

E’ consigliata la prenotazione: per informazioni www.lacompagniadeipapa.it.

