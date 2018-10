Fiore d'argento: svelata la seconda edizione del concorso canoro

Il concorso canoro Fiore d’argento giunge quest'anno alla sua seconda edizione. Ufficialmente aperte le iscrizioni per la selezione del 26 ottobre che si svolgerà all’America Graffiti di Treviso.

Quest’anno le categorie del concorso saranno quattro: junior (6-13 anni); teenagers (14-17 anni), Senior (dai 18 anni in su) e Inediti (tutte le età). Il Fiore d’argento nasce nel 2017 con l’idea di dar voce ai ragazzi che, sempre più spesso, hanno poche possibilità di farsi conoscere. L'obiettivo avuto in mente fin dal principio è stato quello di dare la possibilità a tutti i partecipanti di trovare il loro spazio artistico e giocarsi le proprie chances anche dopo che le luci dei riflettori del concorso si fossero spente. Per questo, l'organizzazione ha voluto dare la possibilità, attraverso i premi messi in palio, di fare nuove esperienze didattiche o sul campo agli artisti che si sarebbero messi in luce durante tutta la durata del concorso.

Il concorso è ideato dai 3Mendi, formati dal maestro Mattia Zanatta e da Ghiroguido (Roberto Guidolin) che sono un duo musicale trevigiano specializzato in musica e intrattenimento a 360 gradi. Mattia Zanatta, direttore artistico e project manager del concorso, è un pianista e musicista diplomato al conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Inoltre, da sei anni ha intrapreso la carriera di cantante solista che vanta esibizioni anche all'estero. Roberto Guidolin (in arte Ghiroguido, che cura l'intera organizzazione, la comunicazione ed è il presentatore della manifestazione) è un esperto presentatore, cantante e showman che ha all'attivo molte conduzioni di serate ed eventi quali: sfilate di moda, concorsi canori, concorsi di bellezza e serate di piazza. La sinergia di tutte queste esperienze ha creato il mix perfetto per poter far fronte con professionalità a tutte le sfaccettature che l'organizzazione e la gestione di un concorso canoro come il Fiore d'argento. La prima edizione ha visto in gara: 84 concorrenti ascoltati durante le selezioni, 5 tappe di selezione nel Veneto e 14 finalisti a contendersi i tanti premi messi a disposizione dall'organizzazione e dagli sponsor sul prestigioso palco di Piazza Pio X a Piombino Dese.

Tornando ai premi, oltre a quelli in denaro (per i primi 3 classificati), ne sono stati assegnati altri di uguale, se non di maggiore importanza: borse di studio, passaggi televisivi e radiofonici, partecipazioni ad altri concorsi che hanno stretto una partnership con il concorso ma soprattutto corsi di formazione con maestri e professionisti del settore di comprovata esperienza. La finale dello scorso 12 maggio è stata un vero e proprio spettacolo, impreziosito da ospiti speciali e da momenti di danza e musical della scuola “Sipario Aperto” di Piombino Dese diretta da Laura Cecchin e Fabrizio Citi. «Vorremmo ringraziare tantissimo tutti i giurati che, dalle selezioni fino alla finale hanno avuto il non facile compito di giudicare i concorrenti e soprattutto ringraziamo l'associazione Bimbi in Fiore per l'appoggio incondizionato e tutti quelli che hanno partecipato direttamente o indirettamente alla perfetta riuscita della manifestazione» commentano entusiasti gli organizzatori del concorso.