Concorso fotografico "Farra di Soligo, la bellezza del vecchio"

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Farra di Soligo ha indetto l'ottava edizione del tradizionale concorso fotografico, che quest'anno si intitola “Farra di Soligo, la bellezza del vecchio”. Il tema prescelto è, appunto, quello delle immagini dei luoghi del territorio comunale, degli oggetti e dei particolari che risalgono ad un tempo passato e che esprimono il fascino di un modo di vivere che è ormai storia.

Il concorso riguarderà fotografie digitali e sono previste due sezioni: una per foto a colori, un'altra per foto in bianco e nero. Potranno partecipare i maggiorenni, residenti o meno nel Comune di Farra di Soligo, e la partecipazione sarà gratuita. I concorrenti potranno presentare al massimo tre fotografie digitali, a colori o in bianco/nero, consegnandole all'Ufficio Protocollo del Comune di Farra di Soligo, unitamente alla domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.30 del 16 ottobre 2018. Sono previsti premi monetari per le prime tre fotografie a colori classificate e per la prima fotografia in bianco/nero. Il regolamento del concorso e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Farra di Soligo (www.farra.it), tra gli “Eventi”.

Mattia Perencin, Assessore alla Cultura, afferma: “Il concorso fotografico riscuote ogni anno un grande apprezzamento. Auspico che anche il tema di quest'anno incontri l'interesse degli appassionati di fotografia e, visto il livello delle fotografie partecipanti alle scorse edizioni, credo che anche questa volta vedremo immagini molto suggestive”.