4° Concorso Luciano Vincenzoni per soggetti cinematografici

Informazioni principali:

Il Concorso è rivolto a giovani soggettisti under 35 .

Il concorso si articola in tre sezioni:

A. Sezione Generale per Soggetti a tema libero. Premio di 2000 euro

B. Sezione "Una storia veneta" intitolata a Feliciano Amadio, per Soggetti che fanno riferimento alla realtà veneta. Premio di 2000 euro (grazie alla famiglia Amadio, gestore della Multisala Corso Treviso)

C. Sezione "Una storia italiana" intitolata ad Alberto Sordi, per Soggetti attinenti al genere della Commedia. Premio di 2000 euro (grazie alla Fondazione Alberto Sordi per i Giovani)

Si può partecipare con un massimo di 2 opere. Queste devono avere una lunghezza compresa fra le 3 e le 6 pagine (carattere 12, interlinea 1,5) e devono essere precedute da una breve sinossi di 10/15 righe.

Possono essere presentati solo elaborati originali e inediti, redatti in lingua italiana

I Soggetti devono essere inviati in formato pdf entro il 30 giugno 2018 al seguente all’indirizzo di posta elettronica: concorso@premiovincenzoni.it. Il testo in pdf dovrà essere in forma anonima e presentare la sola identificazione del titolo dell’opera e della sezione di partecipazione. E' richiesto, contestualmente, l'invio entro il 30 giugno 2018 di una raccomandata postale al seguente indirizzo: Concorso Vincenzoni - Ufficio Protocollo del Comune di Treviso, via Municipio 16, 31100 Treviso, contenente un foglio semplice con il titolo dell’opera, la sezione di partecipazione e i dati anagrafici dell' Autore e la fotocopia di un valido documento di identità.

La premiazione avverrà sabato 27 ottobre 2018 a Treviso presso l’auditorium di Santa Caterina.

Il bando integrale in www.premiovincenzoni.it