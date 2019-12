A Zero Branco il concorso canoro nazionale "Le note nel cuore 2020"

Sono aperte le iscrizioni on line della 4^ edizione del Concorso Canoro Le Note nel Cuore - premio Tony Torresan, l'unico concorso che, senza scopo di lucro, si auto sostiene e il cui ricavato contribuisce a finanziare i progetti di musicoterapia promossi dall'associazione La Musica di Angela onlus in varie strutture del territorio, in supporto a disabilità e sofferenza.

L'appellativo di Talent Solidale è più che meritato. Giunto alla quarta edizione il concorso si propone di scoprire e promuovere autori, artisti, voci e volti nuovi nell'ambito della musica leggera e popolare aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i cantanti maschili e femminili, solisti e gruppi o band musicali, con residenza nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea dagli 8 ai 60 anni. Le categorie sono infatti Junior (8 - 13 anni), Interpreti, inediti, gruppi e band (14 - 60 anni).