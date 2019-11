Concorso Vincenzoni: film e concerto per le premiazioni finali

A conclusione della V Edizione del concorso Vincenzoni sono in programma due eventi nel cuore di Treviso: venerdì 15 novembre alle ore 20.30 al Cinema Multisala Corso di Treviso la proiezione del film "Sedotta e abbandonata" (1964) di Pietro Germi con Stefania Sandrelli. Sabato 16 novembre alle ore 17 nell'Auditorium di Santa Caterina a Treviso Concerto dell'ensemble del Conservatorio di Castelfranco Veneto e premiazione dei vincitori. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per l'occasione il grande illustratore e cartellonista trevigiano, Renato Casaro, ha disegnato per il concorso una stupenda illustrazione di Stefania Sandrelli.

