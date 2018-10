Concorso Vincenzoni: omaggio a Sordi e Vincenzoni

Nell'ambito dell'evento della cerimonia di premiazione del Concorso Vincenzoni per soggetti cinematografici riservato a giovani under 35, viene proiettato nella Multisala Corso di Treviso il film Crimen di Mario Camerini (1962). Il film ha visto la partecipazione di Vincenzoni nella sceneggiatura e di Sordi nel cast di attori (insieme a Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Una sezione del Concorso "Una storia italiana" è dedicata ad Alberto Sordi, grazie al contributo e alla collaborazione della Fondazione Alberto Sordi per i Giovani. La famiglia Amadio offre gratuitamente la proiezione del film; la sezione Una storia veneta" dedicata a Feliciano Amadio, è stata istituita grazie al contributo e alla collaborazione della famiglia Amadio