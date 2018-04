A Conegliano arriva il Cirque du Soleil con "Alis - Le Cirque with the World’s Top Performers"

Hanno un palmares eccezionale, arrivano dal Cirque du Soleil e dai più grandi show di tutto il mondo, hanno scritto la storia del circo moderno e continuano a farlo. L’idea è stata di riunirli per un Gran Galà internazionale dell’eccellenza circense contemporanea, uno spettacolo unico di 90 minuti senza interruzioni per emozionare, divertire e meravigliare. Lo show ALIS è presentato da Le Cirque World’s Top Performers, un progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali.

Oltre 100.000 spettatori in soli 2 anni, toccando 18 città e registrando ben 42 Sold Out su 60 show. Dopo il tour appena concluso con più di 13.000 spettatori a Milano, 9.000 a Padova, 7.000 a Firenze e 5.000 a Bologna, per un totale di oltre 35.000 biglietti venduti, ALIS si conferma in assoluto il miglior spettacolo del 2017. Nel 2018 lo show fa tappa a Conegliano, Zoppas Arena, dal 20 al 22 aprile. Un grande risultato per quello che era stato definito “show rivelazione” nel 2016 e che è diventato “un fenomeno unico nel suo genere”, attualmente sulla scena nazionale e internazionale.

In scena ci sono solo gli artisti che rappresentano l'eccellenza mondiale del Circo Moderno, con i numeri che li hanno resi famosi e per i quali hanno ricevuto i più ambiti riconoscimenti internazionali come il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo e il Festival Internazionale Cirque de Demain di Parigi, per citarne solo alcuni. ALIS Gran Galà attinge dalle atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e s’ispira ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. E’ un viaggio immaginario che prende con sé gli spettatori e durante il quale la giovane protagonista ASIA TROMLER, nel ruolo di ALIS, va alla scoperta delle qualità e dei valori umani, incantando il pubblico con un’esibizione di tessuti aerei.

Il CAST è formato da 24-28 artisti. Acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti, guidati da ONOFRIO COLUCCI, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia. Vanta una grande esperienza, ha calcato i palcoscenici di almeno 50 Paesi ed è stato protagonista di 3 produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed) e del famoso Slava’s SnowShow.