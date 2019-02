La quarta ed ultima serata di "CORTI IN CIMA" Festival Nazionale di Corti Teatrali Città di Conegliano sarà una vera e propria Festa all'insegna del Teatro, della condivisione e la solidarietà.



Compagnia Teatrale Castello Errante desidera ringraziare le 10 compagnie amatoriali giunte da Agrigento, Roma, Siena, Prato, Genova, Verona, Padova, Rovigo e Treviso che hanno donato lustro alla città di Conegliano ed all'iniziativa alla sua primissima edizione.



Scopriremo i vincitori deI Premio "CIMA DA CONEGLIANO" assegnato dalla Giuria tecnica formata da figure di rilievo come Paola Brolati, Luciano Caniato, Fulvio Ervas, Daniela Mattiuzzi e Paolo Papparotto ed il premio "A QUALCUNO PIACE CORTO" gradimento del Pubblico.



A seguire conosceremo alcuni dei 50 artisiti bellunesi che hanno partecipato al brano "Alziamo la voce" in sostegno delle comunità montane colpite dal maltempo lo scorso ottobre.



Incontreremo inoltre Giulia ed Elisa Scudeller, violiniste marenesi che con la loro arte desiderano ringraziare quella foresta che le regalò lo strumento che cambiò la loro vita. Si esibiranno sul palco dell'Auditorium con la performance intitolata “Due cuori per una ri-foresta dei violini”



La serata si concluderà all'insegna del TEATRO, in una delle sue forme più antiche, quella della commedia dell'Arte. Uno spettacolo IMPERDIBILE!



con “IL SOGNO DELLE MASCHERE”

ensemble teatrale in fraternal compagnia

Gazza Ladra di Portogruaro,

Castello Errante di Conegliano

e Porto Arlecchino di Pordenone



con “Preludio in amore e non”

(testo e regia di Andrea Nardin) e

“La commedia in Barca”

(testo e regia di Claudia Contin Arlecchino)



Un grazie anticipato al pubblico che vorrà accompagnarci anche questa volta.



Vi aspettiamo all'Auditorium Dina Orsi, via L. Einaudi,136 - Conegliano TV



Vi ricordiamo inoltre che l'intero incasso andrà devoluto ad un comune dell'Agordino colpito dal maltempo.



Ingresso Unico € 10,00 / Under 14 ingresso gratuito

Prevendite biglietti presso Libreria Canova, via C.B. Cavour, 6B - Conegliano TV



