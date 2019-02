Dialoganduo con George Dumitriu al Revolution di Conegliano

Serata di musica live al Revolution Ristorante Bistrot di Conegliano con

Federica Capra (voce e violino), Mattia Magatelli (contrabbasso, basso elettrico e loop station) e George Dumitriu (viola, violino e chitarra).



Il trio propone brani originali e canzoni italiane e non, riarrangiate in chiave moderna, privilegiando improvvisazione e ricerca, pur mantenendo forte la passione per la melodia e la struttura, usate assieme agli spazi e ai silenzi per creare un sound acustico ed originale.

I Dialoganduo (Federica Capra e Mattia Magatelli), si esibiscono dal vivo in Italia e all'estero da più di quattro anni, per l’occasione si unirà a loro George Dumitriu, residente ad Amsterdam, diplomato in chitarra jazz, violino, live electronics, e insegnante presso il conservatorio della capitale olandese.



Per info e prenotazioni:

Revolution Conegliano 0438 369323

