A Conegliano arriva il Finger Food Festival

Dal 9 all’11 Maggio sbarca per la prima volta a Conegliano il Finger Food Festival, la manifestazione itinerante che porta nelle città italiane le eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali, accompagnate da tanta musica dal vivo. Sarà la centrale Piazza Calvi il teatro dell’evento che in tre anni si è affermato come il più importante in Italia nel suo genere. Il Finger Food Festival coniuga infatti il cibo di qualità, le birre artigianali e i concerti di word music di noti artisti italiani e stranieri, il tutto organizzato dall’Estragon di Bologna, uno dei rock club più importanti d’Italia e da Limebar, una delle eccellenze locali del territorio trevigiano.

Per tre giorni in Piazza Calvi si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali, con produzioni DOP e IGP da filiera corta, innaffiate da ottime birre artigianali.

Eccellenze gastronomiche presenti al festival:

Toscana: Hamburger di Chianina

Emilia Romagna: Tortellino Fritto, Seppie e Calamari alla griglia, Fritto misto di pesce

Marche: Olive Ascolane

Puglia: Bombette, Orecchiette, Burrate, Polpette, Puccia col Polpo

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto, Limebar

Abruzzo: Arrosticini

Campania: Carne di Bufala alla Griglia e Mozzarella di Bufala alla brace

Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli, Cassate, Panelle

Dal Mondo: Fish & Chips, Paella, Churros, Tacos Messicani, Carni Argentine, Vegan Food

Per gli appassionati di musica, due eventi da non perdere:

Venerdì 11 h.21.30: BOMBA TITINKA che è il nome della leggendaria band che ha l'obiettivo di unire un pubblico internazionale con la sua formula magica di musica elettronica digitale insieme alla presenza sul palco di musicisti talentuosi provenienti dalla scena swing.I Bomba Titinka nascono dall'incontro di Ludovica Signorelli e Dario Mattoni (contrabbasso e chitarra), compagni sui palchi e nella vita. Entrambi hanno militato per anni nella scenaunderground in formazioni rock&n’roll e nel mondo della musica vintage dove hanno sviluppato l'istinto spietato dell'entertainer e un sesto senso per il ritornello contagioso; un mondo che però cominciava stare stretto e allora ecco aprirsi il nuovo orizzonte dell'electroswing, capace di contenere le esigenze espressive e compositive di Dario (in arte Mr. Bricks) e il desiderio di Ludovica (in arte Wanda Lazzarovich) di riportare il pubblico dei concerti in una dimensione dancefloor.

Sabato 12 h.21.30: THE WILD SCREAM la band padovana che affonda le proprie radici nel classico “mood” degli anni ’60 e ’70 ma lo ripropone con un tocco di modernità con sfumature jazz, blues e psych. Nel corso del tour hanno avuto l'occasione di aprire i concerti degli inglesi The Pretty Things (UK), storica band inglese dove milita Dick Taylor il primo bassista dei Rolling Stones, il talentuoso vocalist inglese Randolph Mattew (UK), il concerto del bassista dei Kyuss e Queen of the Stone Age, Nick Oliveri (U.S.A).

Orari della manifestazione:

-Venerdì 11 Maggio: aperto dalle 18.00 alle 23.00

-Sabato 12 Maggio: aperto dalle 12.00 alle 23.00

-Domenica 13 Maggio: aperto dalle 12.00 alle 23.00

L'ingresso è sempre gratuito!

L'evento è organizzato col Patrocinio del Comune di Conegliano

