Scuola aperta istituto musicale "Michelangeli"

Anche quest’anno come da tradizione è ora di provare gli strumenti musicali all’Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Conegliano. Lunedì 9 settembre dalle 16.00 alle 19.00 e sabato 14 settembre dalle 15.00 alle 18.00 l’Istituto Musicale apre le porte per le lezioni di prova gratuite di strumento e di canto. E’ possibile prenotare una lezione individuale della durata di mezz’ora circa presso la Segreteria dell’Istituto oppure passare direttamente in sede nei giorni ed orari sopra indicati. L’Istituto Michelangeli opera dal 1996 in Conegliano: più di 250 allievi, oltre 30 insegnanti, un’orchestra d’archi e un coro polifonico. Una realtà che può vantare corsi per tutti gli strumenti e che realizza ogni anno stagioni concertistiche ed eventi di rilievo nel panorama culturale della città.

L'Istituto è convenzionato con il Conservatorio "B. Marcello" di Venezia. L’offerta didattica dell’Istituto, a cui si affianca dal 2008, come sede staccata, la Scuola di Musica «Achille Felet» di Cordignano, è molto ampia, rivolta a tutte le età e ai diversi ambiti musicali: classica, jazz, moderna. I corsi abbracciano tutto l’arco musicale: teorico (armonia, solfeggio, storia della musica), strumentale (strumenti a corda, a fiato, percussioni), vocale (canto moderno, lirico, corale), a cui si affiancano i corsi di musica d’insieme. L’istituto propone i propri corsi secondo due differenti linee didattiche: la prima, di preparazione agli esami di Conservatorio e alle certificazioni musicali internazionali (ABRSM), sviluppata secondo i programmi ministeriali o le linee guida degli enti certificatori, la seconda libera e creata direttamente dai docenti dall’Istituto a seconda delle esigenze dell’allievo.

Dallo scorso anno scolastico la retta individuale comprende la formazione musicale di base (solfeggio) e tutte le attività di musica d’insieme (musica d’insieme moderna, musica da camera, orchestra ABM junior, Ensemble ABM, laboratorio di insieme vocale, orchestra di chitarre, coro polifonico ABM). Sono inoltre stati attivati ulteriori corsi collettivi per ampliare le possibilità di perfezionamento musicale: armonia e composizione musicale, laboratorio di flauto dolce, lettura e accompagnamento musicale, laboratorio di composizione e di improvvisazione jazz. Per chi ama la chitarra e gli accordi c’è inoltre il corso “chitarra de asadero”. Infine, ma non meno imporatente, sarà attivato presso la ludoteca di Piazzale Santa Caterina il laboratorio di prepedeutica musicale pensato per i più piccoli, anche di età prescolare, per avvicinarli al grande mondo delle emozioni attraverso la musica. Si ricorda che le attività dell’a.s. 2019/2020 cominceranno con lunedì 30 settembre.



Per info, contatti e prenotazioni:



Istituto Musicale Michelangeli

Via Frate Angelo Armellini, 13

31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438 21190 – Cell/Whtsapp 391 7339926

info@istitutomichelangeli.it

www.istitutomichelangeli.it