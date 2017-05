Conegliano Jazz & Blues Festival: ecco Scott Hamilton Quartet con ospite Fabrizio Bosso

Con lo Scott Hamilton Quartet arricchito dalla straordinaria presenza di Fabrizio Bosso, continua il Conegliano Jazz & Blues Festival. Un’iniziativa promossa da ArteRitmi, www.arteritmi.it, in collaborazione con l’associazione culturale Blues in Villa, www.bluesinvilla.com, e con l’assessorato alla cultura del Comune di Conegliano, che martedì 30 maggio dà appuntamento alle 21.15 nell’incantevole location dell’Ex Convento di San Francesco.

Una serata che conferma la vocazione della rassegna veneta di portare in regione il meglio della musica jazz, blues e soul sia nazionale che internazionale: sul palco infatti ci saranno un importantissimo esponente della scena jazz mondiale di nome Scott Hamilton - affiancato da Dario Carnovale (piano), Lorenzo Conte (contrabbasso) e Alfred Kramer (batteria) - e un ospite straordinario: il funambolico trombettista Fabrizio Bosso. Scott Hamilton è un sassofonista che fin dagli anni '70 si è distinto per un'impostazione classica, evoluzione di modelli come Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Sims e Don Byas. All'inizio della carriera fu addirittura in tour con Benny Goodman e dal 1977 è stato una delle punte di diamante della Concord Records. Successivamente ha collaborato e registrato con molte star del Jazz, da Gerry Mulligan a Woody Herman.

Fabrizio Bosso è uno dei più grandi talenti che l’Italia ha da offrire al panorama jazz mondiale. Precoce e brillante trombettista, pubblica nel 2000 il primo disco a suo nome, dal titolo “Fast Flight”. Non passano molti anni prima che venga notato e accolto da grandi etichette come la Blue Note, occasione che gli permette di spiccare il volo portando un po’ dell’anima jazz nel mondo del pop grazie ad artisti come Sergio Cammariere, con cui appare al Festival di San Remo. Nel tempo, mantiene viva questa sua presenza in entrambi i mondi - quello più pop delle apparizioni televisive e quello dei premi, incisioni e concerti nel grande mondo del jazz - confermando il suo valore di musicista apprezzato a 360 gradi, che gli permette di collaborare con artisti come Enrico Rava, Dianne Reeves e molti altri.

Una miscela musicale perfetta per assicurare una serata che saprà accontentare i palati più difficili e stupire anche il pubblico più ampio, mettendo d’accordo i più fini conoscitori del linguaggio del Jazz classico e chi a questo genere si vuole avvicinare da amante della buona musica. L’appuntamento successivo con Conegliano Jazz & Blues sarà il 9 giugno a Palazzo Sarcinelli, quando a suonare ci sarà il progetto Purple Rain (up from the skies), che ci guiderà tra i migliori lavori di icone del rock, del pop e del soul come Prince, Jimi Hendrix, David Bowie, Earth Wind & Fire, The Beatles, rivisitati in chiave jazz.

TICKETS

Ingresso € 15,00

PREVENDITE LOCALI

Drop Sound > Conegliano / 0438 35127

Max Video > Vittorio V.to / 0438 555583

Mezzoforte > Treviso / 0422 540365

Musicatelli > Pordenone / 0434 523039

Informazioni sui www.arteritmi.it e www.bluesinvilla.com e sulla pagina FB dedicata