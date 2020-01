Presentazione del libro "di terra, di mare, di cielo"

Il 18 gennaio, alle ore 19.00, presso la libreria Tralerigheinlibreria di Conegliano Veneto verrà presentato il romanzo della nostra autrice Barbara Cobianchi "di terra, di mare, di cielo". "di terra, di mare, di cielo" è stato scelto immediatamente dopo una lunga selezione di manoscritti. Ci ha conquistato subito. E' un libro scritto in modo semplice e pacato. Con una voce cristallina e riconoscibile. Una favola attuale per grandi (ma da far leggere anche ai meno grandi). Una favola poetica che racconta di alcuni nodi della nostra contemporaneità e di geografie dei sentimenti. E del desiderio, che ci accomuna tutti, di una vita libera, al di là di etichette e categorie.



CHI E' BARBARA COBIANCHI: Barbara Cobianchi, insegnante di liceo e mamma, vive e lavora a Verona dove è nata nel 1977. Dopo la laurea in lettere classiche, ha frequentato la Scuola Holden. Ha mosso i primi passi con la pubblicazione di alcuni racconti nel 2007 nell'antologia Via Stella 42 (Bonaccorso editore), nel 2011 ha pubblicato il romanzo Il Codice Rolloni (L'Autore Libri Firenze) e, negli anni successivi, ha dato il suo contribuito alle antologie "100 storie per quando è troppo tardi" e "100 storie per quando è davvero troppo tardi" (Feltrinelli) e "Piccola antologia di figuracce in 100 parole" (Giulio Perrone Editore).